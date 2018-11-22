〈樺漢法說〉瑞祺電啟動三年計畫 目標2021年營收可達65億元

鴻海 (2317-TW) 集團旗下網安設備廠瑞祺電 (6416-TW)21 日召開法說，總經理洪德富表示，第四季受惠 3 項年度專案進入量產，業績將季增，匯率以及原物料走勢也有助毛利率持穩，且預估狀況可延續至明年上半年，他同時宣布 3 年內，目標營收成長至 55-65 億元。

展望第四季，洪德富表示，由於有 3 個年度新專案進入量產階段，預期業績可望較第三季成長，高峰將落於 12 月，由於有常態性生產備料計畫，相關缺料無太大影響，但對急單、新產品試產需視內部協調對應。

此外，洪德富指出，目前匯兌環境以及關鍵物料價格走勢，長期來看對獲利狀況是有利的，預期第四季毛利率表現可望持穩上季，也有助明年毛利率維持穩定。

洪德富表示，在硬體平台方面將鞏固網安及邊緣運算、並發展高階電信產品，同時，針對工業儲存 (Industrial NAS)、智慧電網、軟體定義廣域網路（SD-WAN）發展軟硬整合解決方案。

按瑞祺電規劃，2021 年營收將達 55-65 億元，其中包括網安產品營收約達 36-38 億元、SD-WAN 營收約達 13-15 億元、工業 NAS 估達 3-6 億元，4G/5G 邊緣運算約 2-4 億元、智慧電網約 1-2 億元。

而以今年第三季來看，瑞祺電網安產品線佔總營收 83%，SD-WAN 佔 15%，工業 NAS 佔 1%，其他佔 1%。