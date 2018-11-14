股價委屈 樺漢朱復銓、事欣科廖文嘉上月同步斥資逾千萬買自家股票

IPC 廠樺漢 (6414) 與事欣科 (4916) 董事長朱復銓與廖文嘉，在自家股價重挫破底之際，不約而同斥資逾千萬元出手佈局，分別買進 50 張與 475 張股票。受到美中貿易戰、英特爾 CPU 缺貨等不利因素衝擊，國際股災掀濤，科技股崩跌，IPC 業者難以倖免，股價紛紛破底，樺漢一度跌破 200 元大關，並讓出 IPC 股王寶座予研華(2395)，事欣科 30 元大關也失守，最低來到 25.65 元價位，兩檔個股波段分別跌逾 67% 與 37%。



不過，因智慧製造長線趨勢不變，樺漢產業整合佈局完成，成長前景佳，公司盤點內部訂單，每月僅 3 千萬為客戶要求轉回台灣生產，美中貿易戰影響微乎其微，加上目前樺漢在中國市場業績佔比極低，明年來自中國業績估翻倍，因此朱復銓對公司營運成長信心足。



而事欣科在中國沒有工廠，且早就在上市掛牌後就前往美國設廠，以就近供貨客戶，加上墨西哥新產能在本月已經完工，下季將進入量產，以及川普提高國防預算，使美中貿易戰對該公司反成利多，而國防、航太均為高階產品，該公司也不受英特爾 CPU 缺貨影響。



在看好自家公司成長前景之下，更認為股價崩跌已屬委屈，朱復銓、廖文嘉 10 月份不約而同斥資逾千萬元買進自家股票，做為長期資產配置的規劃佈局，也對外宣示公司派信心。