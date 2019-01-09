【倫元投顧】元月行情開始加溫

◆盤勢分析

工具機、被動元件、半導體矽晶圓三大跌深族群終於聯袂轉強，此三大族群是去年下半年以來跌幅最深者，其中又以被動元件動向最弱，但今天同步轉強意味最壞狀況過去了，美中貿易戰雖然還在角力中，但至少股價已率先反應完利空效應，則除非貿易戰有新的變數，否則台股的強度可望持續加溫。

由於盤面主角轉向低位階者補強，屬於投機力的回歸，則高位階者可能被調節，如光通訊、網通、PCB 等類股的拉回，目前來看，由低位階股補強具有墊高底部的效果，也說明 1 月 4 日 9319 點可望成為波段修正後的第一隻腳；加權指數若能一鼓作氣攻上季線反壓再進入整理，則多頭將掌控盤勢動向。

從成交量放大超過 1200 億元來看，這是多頭凝聚出來的攻擊量，剩下只待技術面站穩季線，則中多架構將正式展開。一般而言，漲勢循環結構為︰跌深反彈 (落後補漲) 績優股補強投機瘋狂；目前先從跌深反彈開始，由於第一季各產業皆是淡季，故純粹只能從 “位階” 去思考，因為高位階者會有補跌壓力。

楊天迪 分析師

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