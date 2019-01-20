月薪20萬責任制僅3千人達門檻 勞基法鬆綁好無感？

撰文／賴若函

勞動部日前預告，凡經常性月薪薪資（不含年終、績效獎金）二十萬元以上的監督管理人員，將納入責任制，不再受《勞基法》相關工時、一例一休規定，由勞資雙方協商，經地方主管機關核備。估計全國適用新規定者約三千人，最快一月下旬實施。

對此，文化大學法律系教授邱駿彥表示：「台灣這次訂 20 萬元，適用三千人，相較台灣受僱勞工的薪資，算是高水準，台灣能達到這個數字（月薪 20 萬元）的人不多。」

據了解，20 萬元標準是歐洲商會代表的建議，根據該商會成員，在台聘用高階主管的平均薪資而提出，相較於前一次提案希望 30 人以上的企業，凡屬公司薪資中位數二倍以上、或薪資前 15％皆納入責任制，本次獲取多數委員的認同，因而通過。

近年來，基於現行法規在「彈性工時」的定義，相較實務所需太嚴格，外國商會與國內工商團體希望政府鬆綁，才能吸引、留下人才。

另外，納入責任制工作的三要素，台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆定義為「工時自主性很高、實際工時不可預期、長工時不會造成自己和他人的生命安全威脅。」應符合不少高階主管的工作狀況。

日本有先例

學者預估：有助薪資調高

勞動部決定鬆綁，給予公司彈性， 但這次符合資格者僅三千名，占勞工人數萬分之三，對於台灣高達 143 萬家中小企業而言，不但無感，也無法提供真正的彈性。

再者，新規定是否充分將符合三要素、薪資達一定水平的主管人員都納入，達到與他國競逐人才、 吸引投資的功效？實際效果恐怕有限。

反觀日本在一八年修法通過，凡年收入 1075 萬日圓以上（按一月七日匯率，約年薪 310 萬元新台幣、月薪 25 萬 8 千元新台幣）的勞工，適用責任制，但仍需「四周要有四天休假，一年應有 104 天休假。」

換算日本的物價、薪資水平看台灣，邱駿彥認為，15 萬元也許是個合宜的門檻。「如果是 15 萬，會不會有些雇主為了人力資源運用的方便性，反而有意願將薪水接近 15 萬者調高。」如此一來，還能有帶動薪資上調的可能。

面對人才流失的台灣，如何在適當的彈性下，吸引企業回台投資，帶動整體薪資水平，不能僅止於本次修法，勞動部應有更積極的作為。



來源：《今周刊》 1151 期

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