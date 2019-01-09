看今年記憶體市場有三利空 華邦電焦佑鈞寫信勉員工

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 董事長焦佑鈞近日在每逢新年便會寫給全體員工的信中指出，中國智慧型手機銷量大幅下滑、伺服器過度投資疑慮，及美國聯準會升息與美中貿易戰等三大利空因素，將影響今年市場成長動能，並以「高築牆，廣積糧，緩稱王」來期勉員工，共同強化核心競爭力，低調追求隱形冠軍。

華邦電去年受惠記憶體市場價量齊揚，全年合併營收達到 511.9 億元，年增 7.56%，也創下歷史新高紀錄。但在歷經 3 年的多頭後，今年受到大環境因素影響，恐難再有如此強勁的需求成長因子。

焦佑鈞每年新年均會寫信給全體員工，在今年給員工的信中，焦佑鈞表示，近 3 年的記憶體市場，對華邦電是友善的，如 2016、2017 年 NOR 快閃記憶體市場供不應求，2017 至 2018 年則是 DRAM 市場成長快速，包括智慧型手機、物聯網、雲端運算等需求強勁，且經濟成長率表現也相當良好，支持記憶體市場成長動能。

不過，展望今年，焦佑鈞認為，上述成長動能因子，看來都有難以為繼的困難，原因包括，第一，智慧型手機在中國市場銷量大幅下滑，去年前 11 個月年減達 18%；第二，為雲端運算而建置的資料中心，也引發伺服器可能過度投資的疑慮；第三，受到美國聯準會升息與美中貿易戰影響，市場預期全球經濟成長動能將下滑。

面對景氣變化與迎接未來挑戰，焦佑鈞盼公司能強化核心競爭力，並廣積人才，低調追求隱形冠軍，並引用古代儒士朱升送給明太祖朱元璋的建言，「高築牆，廣積糧，緩稱王」來期勉員工。