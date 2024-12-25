10年期美債殖利率下滑 短暫觸及7個月高位

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-12-25 06:33

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美債殖利率週二 (24 日) 下跌，扭轉早盤漲幅，此前十年期美債殖利率短暫觸及七個月來盤中最高。

2 年期美債下跌 1.4 個基點，收在 4.330%。

10 年期美債下跌 1 個基點，收 4.584%，此前曾短暫突破 4.600%。

30 年期美債下跌 2.2 個基點，收 4.759%。

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美債殖利率週二小幅回落，為過去幾個交易日股市的反彈增添了動力，分析師表示，空頭動能仍強大。

BMO 利率策略師 Ian Lyngen 和 Vail Hartman 表示，隨著即將上任的川普政府發起關稅戰，通膨將保持黏性，或者可能在 2025 年初重新讓通膨加速升溫。

策略師在一份報告中表示，對川普貿易政策的關注幾乎完全是從對進口商品價格的影響，以及對實際通膨的影響角度來進行的。

美債週二重要焦點是是拍賣規模 700 億美元的 5 年期公債。

Zaye Capital Markets 資訊長 Naeem Aslam 表示，此次發行滿足強勁的需求，投資人為新債券發行支付小幅溢價。