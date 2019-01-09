【華冠投顧】台股如預期軋空大漲+174點!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3324 雙鴻、2442 新美齊、4736 泰博、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

真空期

美股過站不停，再創大漲 + 256 點。帶動台北股市早盤上漲 + 21 點開出，在蘋果及塑化股的帶領下；加權指數震盪走高，終場大漲 + 174 點作收，收在 9738 點，成交量 1261 億。

台股在外資期、現貨同步大買下，再也不是『內資的獨角戲』。對於今天台股的大漲，武傑還是昨天那一句… 星期一的大漲不會只是一日行情；『元月行情』不排除有『強軋空』的機會!! 所以對於投資朋友的問題?? 反彈結束了嗎?? 基本上，元月行情目前看來完全沒有結束跡象；今天在周選結算下，已經先行『強軋空』一次。12 月營收公佈明天告一段落，元月行情進入財報的『真空期』；因此我們樂觀看待『元月行情』的表現!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4968 立積、2332 友訊、6173 信昌電、2492 華新科、4953 緯軟、4739 康普… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2475 華映、3037 欣興、2444 兆勁、6486 互動、6510 精測、8046 南電… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。