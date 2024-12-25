學者稱北京4年內不會制定統一時間表 國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-25 11:24

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大陸學者在《外交事務》期刊刊文表示，北京未來 4 年的注意力集中在重振經濟上，不會制定統一台灣的時間表，國台辦發言人陳斌華周三（25 日）對此表示，這是學者的個人言論，祖國必須統一，也必然統一。

國台辦周三上午舉行例行記者會，陳斌華強調，1949 年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一列為矢志不渝的歷史任務。祖國必須統一，也必然統一，這是新時代中華民族偉大復興的必然要求。

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陳斌華說，會繼續團結廣大台灣同胞，積極探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。「一國兩制」在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界建議，會充分照顧台灣同胞的利益和感情。

中國清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通 12 月 20 日在美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊撰文，分析北京與華府未來 4 年的戰略布局。他認為，北京的注意力將集中在重振經濟，不會在這期間制定統一台灣的時間表。

閻學通表示，台灣問題始終是中美摩擦的根源，但雙方開戰的可能性不大。他認為，北京專注於經濟重振，美國準總統川普致力於國內改革，這使得兩國在經濟與科技競爭的對抗性大於意識形態衝突。