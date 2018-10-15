東碩Q3營收創新高 下半年毛利率有望回溫

隨擴充基座的需求逐步提升，推升東碩 (3272) 第三季營收創單季歷史新高紀錄，然上半年受到產品組合轉差、原物料價格上升及台幣升值的情況下，毛利率較去年同期 22.1% 降至 13.2%，法人表示，受惠於下半年擴充基座需求持續暢旺，營收動能仍強，而隨匯率回穩，也將助於毛利率較上半年小幅回升。東碩第二季營收占比為 Docking station 86%、Adapter 10%、Hub 3%、其他 1%。法人指出，隨著筆電輕薄化及 Type-C 滲透率逐漸提升，未來對於擴充基座的需求將持續成長，但隨需求提升，也導致同業競爭加劇，預計短期內東碩毛利率表現恐承壓。



東碩 9 月營收 4.81 億元，月增 19.14%，年增 41.88%；第三季營收 13.96 億元，年增 33%；累計 1-9 月營收 35.27 億元，年增 31.36%。