晉華、聯電竊取機密案週三開庭 美方新策略打擊中國侵權

隨著川普政府和中國試圖結束貿易戰，美國正針對涉嫌盜竊商業機密的刑事起訴，採取新的策略，也藉此打擊中國大規模生產晶片的能力。

據《彭博》報導，週三 (9 日) 在舊金山聯邦法院，預定開庭審理中國國有的福建晉華與其台灣夥伴聯電竊取商業機密案，被告預計宣稱無罪。

這是美國司法部打擊商業間諜的「中國專案 (China Initiative)」首起案例，這項提議在去年 11 月宣布，強調盡快審理貿易盜竊案件。檢察官正在這場最新的戰鬥中採用新的策略，以確保傳達堅定的訊息：如果中國竊取技術，將不會逍遙法外。

助理司法部長 John C. Demers 在 11 月受訪時指出，他們希望利用所有可行的工具，讓這類行為的結果，從經濟上就無法繼續。

具體來說，司法院正試用一種新的規則，可以更容易地對美國以外的國外企業提取刑事訴訟，過去類似案件難有成效。在某些情況下，被告在美國律師和中國政府的幫助下，會將相關指控視若無睹。不過這次除了晉華同意出席週三的審訊，聯電也會出庭。

檢察官還首度試用〈經濟間諜法〉的規定，這項法案可追溯到 1996 年，規定了相關的民事訴訟。美國政府希望透過民事，阻止晉華出口 DRAM，美國政府聲稱，晉華的產品是由美光所竊取的技術。

此外，美方更多管齊下，商務部阻止美國企業銷售產品給晉華。到目前為止，中國是最大的 DRAM 市場，中國也將 DRAM 生產作為國家重點發展計畫，以結束每年 2000 億美元對進口的依賴。

晉華及聯電都否認了美方的指控， 3 名台灣公民被指控與公司密謀竊取商業機密部分，則預定下個月開庭。

聯電律師 Leslie Caldwell 透過 email 表示，聯電已經收到刑事與民事兩起訴訟傳票，將如期出庭。

從刑事訴訟來看，檢察官可以贏得一項命令，要求晉華及聯電放棄因涉嫌盜竊技術而獲得的收入，以及禁止使用美光技術 5 年。加州智財權律師 Ashok Ramani 指出，這只會發生的定罪後，或做為辯護的一部分，過程可能會花費很長時間。