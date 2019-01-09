台股盤後—電金+傳產權值股齊漲 大漲174點收復月線

受惠美中貿易談判順利，美股周二大漲，激勵亞股今 (9) 日全面走高，台股在蘋概三雄強漲領軍下，開高走高，台塑四寶等傳產權值股反彈表態，富邦金與國泰金等金融族群也同樣表現強勢，指數成功收復月線，站穩 9700 點之上，終場大漲 174.71 點、以 9738.31 點作收，成交量也明顯回溫，達到 1258.9 億元，創近 1 個月以來最大量。

台股今日上市類股中，所有族群均收紅，以油燃指數大漲 5.7%，表現最為強勢，其次為上漲逾 3.4% 的光電指數，及漲幅超過 2.5% 的機電指數。

櫃買市場今日表現同樣強勢，指數開高走高，終場上漲 0.77 點，以 125.48 點作收，成交量為 339.3 億元。上櫃指數部分，除網通、生醫、紡織族群收黑外，其餘族群均收紅，其中又以其電、資服族群最強勢，漲幅超過 1.3%。

蘋概三雄今日同步走強，台積電股價一路走高，終場大漲 2.13%，以 215.5 元作收，成功收復 5 日線；大立光今日表現為三雄中最強勢，開紅盤後一路走高，終場大漲超過 6%，收在 3335 元，一舉收復月線與季線；鴻海今日股價則是開高震盪，終場上漲 1.9%，以 69.9 元作收，成功收復昨日失守的 5 日線。

台塑四寶昨日公布財報後，雖然台塑化單季轉虧，但由於利空出盡，今日也以大漲超過 6% 的態勢，領軍台塑四寶強漲，二線塑化類股也受激勵走揚，國喬、華夏、台達化漲幅超過 3%，中石化也有超過 2% 的漲幅。

金融族群方面，均一改昨日頹勢，富邦金、永豐金、開發金漲幅超過 2%，玉山金、國泰金、台新金與中信金也有超過 1.5% 的漲幅。

分析師指出，台股今日強彈遇季線反壓，留意仍會有漲多壓回的可能性，但目前無論蘋概股或金融股等權值股，均出現明顯跌深反彈，因此指數就算遇季線反壓拉回，也不易跌破前波低點 9400 點，預期農曆春節假期前，指數將在 9400-9700 點區間，處於狹幅區間震盪格局。