台股盤中－權值股點火領漲 大漲逾150點收復月線 站上9700

美中貿易談判順利，美股道瓊指數昨 (8) 日大漲逾 200 點，亞股今 (9) 日全面走高，台股在大型權值股帶頭點火下，盤中大漲逾 150 點，成功收復月線，站穩 9700 點，大盤量能也增加，今日成交量上看 1300 億元。

美中談判捎來樂觀訊息，激勵美股道瓊、S&P500 與那斯達克等三大指數同步上漲，帶動亞股今日全面上漲，台股也跟隨亞股腳步，早盤在蘋概權值股、金融與傳產等概念股點火帶動下開高走高。

蘋概三雄的台積電與鴻海盤中都有超過 2% 的漲幅，股王大立光無懼營收衰退利空襲擊，在買盤加持下盤中大漲逾 3%，相關供應鏈中也同步走揚，包括 GIS-KY、譜瑞 - KY、光寶科、台達電都有 3% 以上漲幅，聯詠、群創與英業達漲幅也在 2% 以上。

金融股包括金控雙雄富邦金與國泰在買盤挹注下連袂上漲，富邦金盤中大漲 2.84%、國泰金上漲 1.55%，另外，包括彰銀、上海商銀也有 2% 以上的漲幅。

被動元件與矽晶圓則今日也挾大盤強漲氣勢跌深反彈，華新科與旗下的信昌電兩檔個股盤中直奔漲停，華新科股價盤中暫收 160.5 元、信昌電盤中股價暫收 63 元。

台塑化集團中的台塑化、台勝科與南亞科也是今天盤中亮點個股，台塑化儘管去年第 4 季由盈轉虧，每股淨損 0.44 元，但盤中仍強勢大漲 4% 以上，台勝科與南亞科分別也有 3.48% 與 1.35% 的漲幅。