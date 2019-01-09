庫克指雙方未談和解 高通反批其說法是「誤導性」的

高通公司 (QCOM-US) 週二 (8 日) 針對蘋果 (AAPL-US) CEO 庫克的評論表示，有關蘋果和高通之間最近沒有討論任何和解協議的說法是「誤導性的」。

高通公司發言人發表聲明表示，「在過去 18 個月中，我們一直明確表示，我們已經在不同時間與蘋果就可能解決授權糾紛進行討論。」

在週二稍早接受《CNBC》專訪時，庫克表示，自「去年第 3 季」以來，兩家公司之間就再也沒有任何解決授權爭議的討論。

庫克似乎指的是高通公司 CEO Steve Mollenkopf 11 月發表的評論，指高通「已站在解決方案的門口」。

高通公司發言人表示，該公司支持 Mollenkopf 的法說。Mollenkopf 還在 7 月高通的財報電話會議中告訴投資人，指稱該公司正在與蘋果公司進行談判，根據庫克週二披露的時間表來看，這些說法似乎是正確的。

蘋果公司和高通公司已陷入法律攻防，蘋果公司指責高通公司的專利授權作法非法，意在保持所謂的通訊晶片的市場地位，這種晶片用於讓手機連接無線數據網路。

相對而言，高通公司指責蘋果公司沒有公平地補償其科技創新並竊取其商業機密，以便交給競爭對手英特爾 (INTC-US)，後者現在是 iPhone 的通訊晶片的主要供應商。

在庫克專訪發表評論之際，高通公司正在接受美國聯邦貿易委員會 (FTC) 就蘋果公司批評的許多相同專利授權做法進行反壟斷審判。高通公司在聲明中表示，庫克的評論「明顯是伺機蓄意破壞本公司聲譽」。