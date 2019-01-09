〈CES大展〉日產LEAF e+發表上市 能否一掃前董事長被捕所帶來的陰霾？

日產在美國的 CES 2019 上展出了該公司新款的電動汽車「LEAF e+」。「LEAF e+」使用全新的電能動力系統，性能與巡航距離都向上提升。之所以在車名後頭冠上「e+」字樣，是由於「LEAF e+」採用能源密度更高的電池，還有性能更佳的動力系統之故。

根據日產的說法，「LEAF e+」的巡航距離大幅提升 40%，約達 458 公里；動力輸出也來到 218ps 之譜。

日產的 LEAF 是第一款在全球市場上大賣的電動車 (EV)，首代於 2010 年底在美國及日本上市，2011 年時也投入了歐洲市場。但是當對手們陸續迎頭趕上，且巡航距離普遍超越現行款 LEAF 的時候，2 代 LEAF 相形之下就遜色不少。

現行第 2 代 LEAF 在 2017 年 9 月發表，不僅外型更俐落、前衛，也具備半自動駕駛科技以及長達 400 公里的行駛距離。

這回，「LEAF e+」的電池容量加大到 62kWh (現行第 2 代的 LEAF 為 40kWh) 增加 55%，而電池能源密度也提高 25%；馬力更從 150ps 提升到 218ps (增加 45%)，扭力也由 320Nm 來到 340Nm (增加 6%)。車輛的再加速性能上，80km/h 加速到 100km/h 的時間縮短 15%，有利於在公路上超車時更加輕鬆俐落。而最高時速也提升 10% 來到 157km/h。傳動系統依舊維持前輪傳動方式，在其他設計方面則沒有太大的變動。

日產前董事長高恩 (Carlos Ghosn) (圖：AFP)

值得注意的是，「LEAF e+」原本計畫在 2018 年 11 月底發表，但受到前董事長高恩 (Carlos Ghosn) 在 11 月 19 日遭到日本檢方逮捕的影響，時程也因而向後拖延。不僅如此，日產在 2018 年 12 月的銷售數量也較上個年度同期減少 1 成，對公司的業績造成影響。

日產 (7201-JP) 9 日在東京股市的表現，上漲 0.36% 股價 898 日圓。