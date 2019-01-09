〈CES大展〉索尼首款8K液晶電視 Z9G系列

索尼 (6758-JP) 在美國拉斯維加斯的「CES 2019」展上，發表了該公司首款 8K 液晶電視 BRAVIA MASTER Series「Z9G」。有 98 吋及 85 吋兩種尺寸，預計在 2019 年春天在美國市場上市。另外，索尼還發表了新的 360 度音場錄製技術「360 Reality Audio」。

索尼這次所推出的「Z9G」系列 8K 液晶電視，採用新世代的高畫質處理器「X1 Ultimate」。可以即時處理 8K 的龐大資料量，讓各種形式的內容服務都可以透過 8K 的超高畫質與高對比在畫面上完美呈現。

另外，「Z9G」系列具備 8K 專用的資料庫及演算法。透過搭載的最適化「8K X-Reality Pro」技術，可將各種內容服務的影像升頻為 8K 畫質。

專為 8K 液晶電視所開發的「Backlight Master Drive」，經由驅動配置在背光元件背面的高密度液晶模組，在螢幕上呈現出高對比的畫面。

在音效方面，「Z9G」搭載「Acoustic Multi-Audio」技術。配置在電視機上下方的 4 支揚聲器，可將音場定位與畫面一體化，讓人有宛如置身電影院的視聽體驗。支援「Dolby Atmos」，也可使用中央聲道模式。

揚聲器配置在電視的上下四個角落 (圖片來源：翻攝自索尼官網)

「Z9G」系列採用 Android TV 作業系統，可使用 Google Assistant，只要對著電視下達語音指令，就能操作開機 / 關機、頻道選台，或是搜尋電視節目和網路上的影片等。此外，也具備 Netflix 畫質模式。

除了 8K 電視之外，索尼還在 CES 展出可以營造出全方位音場效果的「360 Reality Audio」技術。在進行音源錄製時，記錄下歌手、合音、樂器等音源的距離還有角度等位置資訊，在播放時忠實呈現創作時的所有細節，讓聆聽的人體驗來自 360 度的音響效果。

360 Reality Audio (圖片來源：翻攝自索尼官網)

索尼希望透過提供製作工具給各家唱片公司，讓支援這項技術的音源內容更加豐富。而過去的作品只要是採多音軌錄製，都可透過專門的製作工具來實現「360 Reality Audio」的效果。預定採用 MPEG-H 3D Audio 格式，將在各家數位音樂平台上架，可使用支援該格式的耳機與音響系統來撥放。索尼在 CES 也參考展出了一款配置多個揚聲器單體的單音箱全指向性喇叭，目前上市日期與價格均尚未定案。