〈CES大展〉Honda 發表 Honda Dream Drive 車用多媒體平台

HONDA 在美國的研發部門 Honda Developer Studio 於 8 日 (美國時間)，在美國拉斯維加斯的 CES 2019 展上，向外界展示了新的聯網服務「Honda Dream Drive」。這套車用 APP 分為駕駛人用及乘客用兩個部分，是結合 Honda 當年在 CES 2017 所發表的兩項概念服務，並加以統合與進化而成。

「Honda Dream Drive」是 Honda Developer Studio 與夥伴企業所共同開發的一套，供駕駛人以及乘客使用的應用程式。Honda Developer Studio 隸屬於 Honda R&D Innovations 旗下，由 Honda 的工程師與 APP 開發者共同合作，目標要讓這套車用 APP 可以早日進入實用階段。

Honda Dream Drive 的主要架構來自於 2 年前在 CES 2017 所發表的「In-Vehicle Payment」及「Dream Drive」這兩個概念，並進一步的來作研發。

在駕駛座上完成電影購票 (圖片來源：翻攝自 HONDA 官網)

「Honda Dream Drive：Driver」是以駕駛人為取向的 APP，透過車上的導航系統來進行餐廳的預約、電影票的購買、停車費用的支付，以及在加油站的付款等等，全部都可在駕駛座上完成。

在車上進行加油費用的支付 (圖片來源：翻攝自 HONDA 官網)

「Honda Dream Drive：Passenger」則是針對車上乘客所設計的 APP，利用智慧型手機或平板來觀賞電影，或是配合車輛的動態來進行遊戲等的多媒體服務平台。

遊戲平台 (圖片來源：翻攝自 HONDA 官網)

Honda 為了早日讓這套應用程式進入實用階段，將會要求夥伴企業們更積極的參與研發。

Honda 官方帳號在 YouTube 上的介紹影片：https://youtu.be/-A_3qtW06Io