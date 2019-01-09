〈CES大展〉Panasonic 社長津賀一宏：我們不做8K電視

根據朝日新聞報導，日本 Panasonic(6752-JP) 社長津賀一宏表示，「我們不做 8K 電視」。在夏普與索尼等日系家電廠，及中國、韓國都陸續投入 8K 市場的風潮下，Panasonic 社長的發言，無疑是投下震撼彈。

Panasonic 的津賀一宏社長，於 8 日 (台灣時間 9 日) 在美國拉斯維加斯「CES 2019」會場接受了日本朝日新聞記者的專訪。他目前認為 8K 電視是個「利基市場」的產品，對於銷售持否定意見。

8K 電視的畫素，是目前電視主流 Full HD (FHD) 高畫質電視的 16 倍，具臨場感的畫面是其特徵。夏普 (6753-JP) 將 8K 定位在公司成長戰略主軸，而索尼 (6758-JP) 也在這次的 CES 展上發表了該公司的首款 8K 液晶電視 BRAVIA MASTER Series Z9G 系列。韓國及中國的家電製造商，也同樣在這次的 CES 向外界介紹他們的 8K 新產品。

索尼 8K 液晶電視「Z9G」系列 (圖：翻攝自索尼官網)

津賀一宏社長表示，「節目的來源非常有限。這樣是無法分出勝負的。(推出 8K 電視) 也沒什麼意義是吧」。目前日本只有 NHK 在去 (2018) 年 12 月，領先全球開始播放 8K 的電視節目，在普及上還需要一段相當長的時間。

而在另一方面，津賀一宏社長認為「許多人一起看著大尺寸畫面時就有它的優點」，認為應該以在公眾環境下所使用的 8K 超高畫質大型投影機作為優先。

Panasonic 在這次的 CES 會場上，並沒有展出電視產品。在展場上的重點，放在無人駕駛電動車 (EV)，以及為美國哈雷的電動機車「LiveWire」所開發的聯網系統上。