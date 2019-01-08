〈CES大展〉Panasonic與哈雷共同展出電動機車 LiveWire

日本 Panasonic(6752-JP) 於 7 日 (台灣時間 8 日) 在美國拉斯維加斯 CES 展上，與美國哈雷機車 (HARLEY-DAVIDSON) 共同展出一款可以連網的電動機車 (E-Bike)。這部名為「LiveWire」的電動機車，是哈雷首款電動機車。車上使用 Panasonic 生產的電子組件，可與騎士的智慧型手機互聯，除能取得電池電量與充電站位置資訊外，當不幸遭竊時，也可掌握車輛的位置所在。

哈雷的手機 APP (圖：翻攝自 HARLEY-DAVIDSON 官網)

Panasonic 所扮演的角色，是負責 LiveWire 與智慧型手機互聯系統的開發。在 LiveWire 的電子儀表板上除了顯示時速、里程、電池存量，還能顯示充電站的位置等，以及周遭環境的相關資訊。

另外，如果有人觸碰或是移動車輛時，系統也會自動向車主的智慧型手機發出通知訊息。如果不幸遭竊，使用 GPS 全球定位系統的防盜裝置更能將確切位置通知車主。

0-60 英里加速 3.5 秒 (圖：翻攝自 HARLEY-DAVIDSON 官網)

哈雷機車這款 LiveWire 的起價為 29,799 美元，預計於 2019 年 8 月開始交車。時速由 0 加速到 60 英里 (約時速 96.6 公里) 只需 3.5 秒，在電池充滿電時的可行駛範圍約 110 英里 (相當於 177 公里)。可在專用的快充站充電，或者插上家中的插座來為 LiveWire 充電。有 3 種車色可供消費者選擇。

行駛距離達 110 英里 (圖：翻攝自 HARLEY-DAVIDSON 官網)

LiveWire 的充電座 (圖：翻攝自 HARLEY-DAVIDSON 官網)

Panasonic 近年來積極投入汽車相關產業，除了車用電子與 EV 用鋰電池的佈局外，在電動機車的鋰電池市場也站有一席之地。台灣的 Gogoro 或是日本 HONDA 的電動機車，都採用 Panasonic 所生產的鋰電池作為動力來源。

Panasonic(6752-JP) 在 8 日東京股市收盤時，上漲 0.85% 收 1012 日圓。