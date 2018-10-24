麗臺健康手環再獲台灣精品獎 將揮軍海外 目標明年海外份額逾7成

麗臺 (2465) 近年切入智慧醫療產業，近期正展開新型態的市場行銷，期待將台灣健康照護的經驗拓展至海外市場，目標明年海外銷售份額超過 7 成。而近日該公司開發的 amor H2 健康手環獲得第 27 屆「台灣精品獎」，成為唯一獲獎的健康手環手錶類產品，也是市場上唯一針對活動量較低的上班族與樂齡族所研發的穿戴裝備。



麗臺 9 月營收為 2.06 億元，較上月銳減 19%，同比亦衰退 21.8%，第三季營收呈現逐月減少的態勢，單季營收為 8.01 億元，季減 13.9%，年增 1.9%，累計前三季 24 億元，年增 11.6%。



據了解，今年 6、7 月業績衝高主要是上中國商用顯卡專案訂單出貨激勵，8 月以後動能減緩。



目前麗臺顯卡業務佔比逾五成，為主要業績來源，近年亦耕耘智慧醫療領域，其 amor H2 健康手環於 10 月剛獲得 2018 年亞太 APICTA awards 健康類獎項，近日再獲台灣精品獎。



麗臺指出，未來 amor 健康管理平台將不斷優化 AI 人工智慧加值服務，朝向軟體服務發展，讓使用者達到健康促進與預防保健。而近期該公司正展開新型態的市場行銷，除持續與大型企業合作以及積極利用電子商務外，再增加顧問服務與客製化模式，目前已有台、中、日、英等數家服務機構評估導入，目標明年海外市場銷售份額超過該產品線的 7 成。

