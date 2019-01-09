中國高速運算商機加持 麗臺12月業績刷新紀錄 Q1可望淡季不淡

板卡廠麗臺 (2465) 受惠中國高速運算需求成長，上海子公司接單暢旺，12 月業績大躍進，以 4.33 億元創歷史新高紀錄，月增率達 82.6%，年增率 54.8%。麗臺週三 (9 日) 受利多激勵，股價開盤即跳空漲停，來到 11.35 元價位，為板卡族群最強勢。



公司指出，在 AI 人工智慧趨勢帶動之下，中國大陸高速運算需求大增，該公司以輝達商用高階顯卡如 Quadro 與 Tesla 等為主要業務，去年以來此塊業績就持續上升，帶動業績成長。



此外，麗臺從商用顯卡跨足系統業務，12 月業績的跳增主要就是搭載 Quadro 顯卡的電腦系統出貨所致。麗臺指出，在高速運算趨勢之下，好業績具有延續性，除了對今年的營運成長相對樂觀，首季預計也有機會淡季不淡，除了優於同期，也希望力拼較第四季成長。



該公司第四季合併營收達 9.26 億元，季增 15.3%，年增率 16.9%，略低於第二季的 9.3 億元，創歷史次高紀錄。累計全年合併營收達 33.29 億元，年增率 13.11%，同步刷新歷史紀錄。



至於去年前三季還處於虧損格局的麗臺，對第四季轉虧為盈的機會表示樂觀，今年持續成長。