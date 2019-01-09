淳紳轉投資昶洧江西廠 獲指名為唯一重點視察企業 拚6月量產

國內電動車大昶淳紳 (4529-TW) 轉投資香港昶洧集團研發出的電動車，受到中國當局肯定，獲江西省委副書記作為唯一一家在贛州新能源汽車城被視察的重點企業，淳紳表示，昶洧電動車將進入樣車測試關鍵階段，力拚通過測試後，6 月投入量產。

淳紳說明，響應贛州市拼經濟六大攻堅戰規劃，加上昶洧電動車獲得多項國際間專利技術認可，此次由江西省委副書記李炳軍、贛州市長曾文江西省委副書記明、贛州市經開區黨委書記李明生等人率贛州市府相關部門，專赴昶洧電動車的生產基地參觀。

昶洧集團執行長沈瑋說明，在自行研發的三電系統 (電池、電機、電控) 與輕量化零組件等先進技術支持下，將進入樣車測試的關鍵階段，力拚今年在通過樣車測試後，6 月量產。

昶洧進一步指出，贛州市府計劃用 10 年左右時間，逐步將贛州市打造爲大陸南方重要的新能源汽車和關鍵零組件生產基地，並著力把贛州轉型升級為大陸工業發展龍頭示範區、重要的新能源汽車産業基地以及知名的電子信息産業基地。

其中，昶洧電動車定位在高端乘用車市場，並朝向整車自主研發生產，符合贛州市府的規劃，昶洧電動車也成為贛州市對外展示政策成果重要的一環。

昶洧電動車為全球第一家獲得底盤專利的新能源汽車企業，可適用做為跨界車等車型的開發平台，同時，昶洧強調，擁有自主研發的懸掛系統和輕量化的零組件與車身，與尺寸近似的特斯拉 Model S 相比，整台車的重量要輕 400 公斤，量產後，目標為年產 10 萬輛高性能純電動乘用車。