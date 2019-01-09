

◆盤勢分析

1. 中國外交部表示，中國與美國均渴望合作，中國將站在平等的立場上，解決與美國的貿易爭議。市場憧憬中美貿易談判，使得美股延續上週五大漲走勢，週二持續上攻，道瓊、S&P500 與 NASDAQ 漲幅約在 1%，SOX 則是小跌 0.49%。美股短多格局仍在延續，道瓊型態大壓在 24000、S&P500 型態大壓在 2600。

2. 週二台股進入震盪，早盤開小高後隨即翻黑整理，盤面僅塑化、生技、越概，以及電子個別族群稍有表現，其它類股普遍進入整理，終場指數下跌 26.70 點，跌幅 0.28%，收在 9563.60，成交金額萎縮至 773.13 億元，

3. 觀察台股技術面，上週五收腳留下影線後展開反彈，週二跟隨著國際股市呈現上攻，週二在短線從低點到高點將近 300 點漲幅下，出現正常合理的震盪格局，由於震盪回檔空間有限，且量能持續在控制中，週二的震盪宜視為合理消化短線賣壓的走勢，適度整理後短多格局仍有機會延續。現階段台股較大壓力仍在持續走跌的 60 日均線（目前約在 9750 附近），推測台股短多仍有機會延續，指數在 9750 附近才會進入較大幅度的震盪。觀察台股籌碼面，外資 - 9.40 億元、投信 + 1.75 億元、自營商 + 5.21 億元，三大法人合計賣超 2.44 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.43%、金融 - 0.41%、非金電 - 0.01%、櫃檯市場 + 0.45%，櫃檯市場力守於 60 日均線之上，持續是盤面最強勢的區塊，顯然電子股仍是偏向中、小型股個別族群表現，現階段以 IC 設計、PCB、網通、設備、散熱、連接線器較具表現空間；金融股近期在台股反彈過程中略有表現，惟攻擊廣度不夠，僅能暫以跌深反彈、零星表現視之；非金電週二在佔權值的塑化股表現亮眼下，非金電指數開始挑戰走跌的 60 日均線壓力區，除塑化股外，生技、越概亦略有表現。

5. 在櫃檯市場部份，櫃檯市場指數持續力守於 60 日均線之上，近期頻頻力守 60 日均線過程中，量能亦有明顯控制，短線適度整理後仍有表現機會，其中幾檔生技相關佔權值個股，例如 8436 大江、4147 中裕、6446 藥華藥，操作上或可留意。

6. 在電子股部份，週二佔大盤成交比重僅有 60.89%，權值電子股除 2301 光寶科、2308 台達電外，大部份權值電子股普遍沒有表現，電子股仍是偏向中、小型股個別族群表現，現階段以 IC 設計、PCB、網通、設備、散熱、連接線器較具表現空間。IC 設計指標股 6462 神盾、4966 譜瑞，操作上留意 3034 聯詠、5269 祥碩；PCB 指標股 2368 金像電、3037 欣興、4927 泰鼎，操作上留意 5349 先豐、3044 健鼎；網通指標股 3596 智易、4906 正文，操作上留意 3380 明泰、2345 智邦、5388 中磊；設備股焦點在 2404 漢唐、3413 京鼎；散熱強勢指標股 6230 超眾、3324 雙鴻；連接線器指標股 3338 泰碩，操作上留意 5457 宣德、3501 維熹。

7. 報載聯發科 (2454) 於 CES 推出多款 AI 人工智慧終端產品解決方案，以及車載晶片。聯發科最新的 AI 人工智慧創新真正走進智慧家居、可穿戴設備、智慧手機、自動駕駛和其他聯網設備，以及車載通訊系統、智慧座艙系統、視覺駕駛輔助系統、毫米波雷達解決方案等領域。聯發科持續創新並且貼近市場潮流，以儲備下一階段競爭優勢，2454 聯發科或將維持區間整理格局。

8. 在金融股部份，近期在台股跌深反彈過程中略有表現，近兩個交易日官股銀行 2801 彰銀、2880 華南金、2892 第一金稍有表現，惟整體金融股攻擊廣度不夠，最具指標且佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金皆沒有表現，整體金融股僅能視為跌深反彈、零星表現，操作空間不大。

9. 至於非金電，國際油價止跌上漲，激勵塑化股表現亮眼，在台塑集團股帶領下，非金電指數回到 60 日均線附近，短線由於國際油價持續於短線反彈格局中，塑化股 1301 台塑、1326 台化或可持續留意外，二線股 1305 華夏、1313 聯成亦值得留意。除了塑化股外，生技、越概近期亦有表現，生技包括製藥指標股 1760 寶齡富錦、旭富，保健指標股 1707 葡萄王、3164 景岳，醫美指標股 1783 和康生、4190 佐登，以及醫材指標股 1733 五鼎、4104 佳醫皆值得留意；越概指標股 9904 寶成、1537 廣隆，操作上留意 9910 豐泰、1477 聚陽、5288 豐祥 - KY。

