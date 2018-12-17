賓士宣布下調美產進口車型零售價 有效期到明年3月底

賓士今日晚間通過官方渠道宣布，即日起至 2019 年 3 月 31 日，賓士及 AMG 品牌 GLE SUV、GLE 轎跑 SUV、GLS SUV 等車型下調廠家建議零售價，至相當於關稅 15% 時的水平，最高下調幅度 13.5 萬元。

這已經是一周之內第三家宣布降價的汽車巨頭。

上周六（15 日），BMW（中國）汽車貿易有限公司宣布，對中國大陸市場銷售的原產於美國的 BMWX5、X6，以及 X5M 和 X6M 的廠家建議零售價進行適當調整，並於 12 月 15 日起施行。

其中，12 月初剛剛上市的全新 BMW X5 建議零售價調整為人民幣 779900 元起，降幅達到 3 萬元。BMW X6，X5M、X6M，以及目前仍在銷售的上一代 BMW X5 的廠家建議零售價下調到關稅為 15% 時的水平，也即恢復執行今年 5 月 25 日起的建議零售價。

而在上周五（14 日），特斯拉中國官網顯示，Model S 和 Model X 車型在中國地區的售價出現下調。特斯拉 Model S 系列各車型的現金價格下調至 74.23 萬元 - 109.1 萬元，較 11 月 22 日下調後指導價的 82-113 萬元來看，降幅為 3.4%-9.5% 之間，Model S 75D 降幅最大。Model X 75D 的現金價格為 79.68 萬元，較 11 月 22 日下調後的價格 86 萬元下降 7.3%；而 P100D 頂配的售價仍為 118 萬元，保持不變。

此前 12 月 14 日周五傍晚，據財政部官網消息，國務院關稅稅則委員會決定從 2019 年 1 月 1 日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加征關稅 3 個月，涉及 211 個稅目。這意味著對原產於美國的汽車關稅從現在的 40% 稅率下調回 15%。