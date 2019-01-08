改走群眾路線！今晚 川普將就邊境問題發表電視演講

美國政府局部關門已經第 18 天，逼近歷史記錄的 21 天，民主黨人寸步不讓，目前依然看不到重新開張的曙光。

打不局面的美國總統川普打算走「群眾路線」，他將在美東時間周二黃金時段——晚上九點發表全國電視講話，主題為——「我們南部邊境的人道和國家安全危機」。

《紐約時報》報導稱，白宮已要求美國四大廣播公司（ABC、CBS、NBC、FOX）屆時對川普的講話進行直播，不過四大廣播公司並沒有立即給出答覆。CNN 以及 FOX 新聞網的發言人均已明確表態，屆時會直播川普講話。

此外，白宮發言人桑德斯表示，當地時間周四，川普還將視察美墨邊境，慰問那些「在國家安全和人道主義危機最前線」的士兵和民眾。

因為修建美墨邊境牆的 50 多億美元預算，美國政府已經局部關門 18 天，包括美國證監會、國稅局等重要部門被迫關門，數十萬聯邦政府雇員被迫無薪休假。

本周五，數十萬聯邦政府雇員將無法領到薪水。對峙持續下去，川普和國會都得面臨更加嚴重的後果和沸騰的民怨——法院關閉、國家公園內堆積成山的垃圾，延遲退稅，以及延遲包括 Uber、Airbnb 等大企業的 IPO 等等。

現在，川普和民主黨玩起了「膽小鬼遊戲」，不要命的最大。

川普表示，如果為了履行競選承諾修建邊境牆，他準備讓美國政府部分關門超過數月甚至數年。川普喜歡突然襲擊，他表示下一步的行動取決於未來幾天的形勢。

川普還有一個大招可以打破目前政府關門的僵局——宣布美國進入緊急狀態。宣布國家緊急狀態，可以使川普無需經國會同意，有權動用軍費和軍事物資來修建邊境牆。

民主黨也毫不示弱。民主黨參議員 Dick Durbin 表示，如果川普宣布國家進入緊急狀態，將進行法律鬥爭。民主黨此前已經威脅要彈劾川普。

同時，民主黨參眾兩院領袖也正全力向國會的共和黨人施加最大壓力，要求與川普決裂。

民主黨眾議院領袖佩洛西已經表示，本周將提出一項預算法案，結束局部關門。屆時，皮球將提給占參議院多數的共和黨人。共和黨參議院領袖麥康奈爾將決定，是否推翻去年共和黨控制的眾議院通過的含 57 億美元的邊境牆預算案。

而且，參議院少數黨領袖舒默也利用議事程序，施壓麥康奈爾。彭博援引一位資深參議員助手的話稱，舒默已通知所有參議院民主黨人，他將投票阻止有關中東政策的一攬子立法的辯論。這場辯論原定於本周舉行。

這名助手錶示，希望眾議院通過預算案後，麥康奈爾也能支持。中期選舉之後，共和黨人在參議院擁有 53 個席位，但是需要 60 票才能推進立法。這意味著，在民主黨的阻撓下，麥康奈爾領導的共和黨參議員可能一事無成。有趣的是，麥凱奈爾的妻子趙小蘭，是川普政府的運輸部長。