華晶科三大新技術於CES亮相 搶攻邊緣視覺AI新商機

華晶科 (3059) 轉型邊緣視覺 AI 解決方案，今年在 CES 以「Bringing Vision AI To The Edge」為展區主題，展示視覺 AI 晶片、商用及居家 AI 安控系統、3D 感測解決方案等三大重點開發技術，以及與多家國際大廠合作開發的商用解決方案，攜手提供各產業邊緣視覺 AI 解決方案。2018 年儼然成為「生物辨識應用」元年，隨著人工智能 (AI) 科技日趨成熟，具備深度學習功能的 AI 智能辨識技術也逐步翻轉傳統安控產業，創新應用範圍拓展至零售、製造、醫療等市場，被視為下一個新藍海。



華晶科近年來持續轉型與升級，今已成功跨足邊緣視覺 AI、3D 感測技術及雙鏡頭模組等解決方案。



華晶科董事長夏汝文表示，華晶科深耕數位影像領域超過 20 年，看好邊緣視覺 AI 將帶動大量市場需求，深受國際一線科技大廠的青睞，共同開發邊緣 AI 安控系統、智能視覺辨識等創新軟硬體服務，提升零售、製造、工廠與居家等場所的安控環境。



華晶科指出，本次展出的邊緣視覺 AI 晶片與商用及居家 AI 安控系統，能實踐高解析度及智能安控，透過先進的 AI 人形辨識、物體偵測、事件判斷、行為辨識，並將數據在邊緣裝置上做智能解析，進而發送警示，並降低雲端資料傳送的頻寬需求及加快反應速度，可應用在多元場景，如餐廳點餐，商店購物，及醫院掛號等，大幅節省人力的需求與成本。



CES 現場也將展示華晶科與多家國際廠商合作開發成果，顯現華晶科將邊緣視覺 AI 推向產業應用端的決心。例如與高通共同開發搭載 QCS603 晶片組的商用安控 IP 攝影機，可快速辨識區域內的人與物，更可支援亞馬遜雲端 Amazon KVS 服務，使用者能在高效安全的雲端後台處理模式下，輕鬆擷取、處理和存放影片串流以進行分析和機器學習。



此外，華晶科也支援微軟 Azure IoT Edge，並為微軟開發 Vision AI developer kit，結合高通 QualcommR AI Engine，強化 Azure 機器學習服務，及提供超高解析度影像品質，優化各種應用上需要的邊緣視覺 AI 處理能力。



由華晶科 3D 深度晶片 AL 6100 結合紅外線結構光，大幅提升影像深度品質及運算速度。而近日華晶科技與訊連科技 (5203) 合作 AI 臉部辨識，即運用華晶科 3D 深度解決方案，支援其 FaceMe 即時人臉辨識服務，能在各種環境與光源下都可發揮極佳效果的人臉防衛偵測功能。此外，3D 感測解決方案並可運用於 AR/VR 與機器人常用的功能，例如 : 手勢辨識、SLAM、避障功能等。



華晶科近幾年積極佈局邊緣視覺 AI，藉由完整軟硬體系統整合服務、晶片開發及演算法能力，與國際一線雲端企業合作，結合雙方技術優勢與產業經驗以拓寬業務通路，提供邊緣視覺 AI 解決方案。

