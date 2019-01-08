霹靂兩岸授權劇集收入大增 帶動去年營收維持成長

霹靂 (8450) 自結 12 月營收 6044 萬元，月增 14.34%，年增 0.19%；累計 2018 年營收 6.66 億元，年成長 4.63%。霹靂財務長郭宗霖表示，去年以來台灣市場的霹靂劇集收入飽受線上盗版影響，但 1 月 1 日推出的「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」持續受市場熱烈歡迎，兩岸授權之劇集收入成長逾 60%，加上暑假檔期的台北中正紀念堂舉辦「霹靂藝術科幻特展」，帶動去年營收仍保持成長。霹靂指出，「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」在台灣新媒體部分由「愛奇藝」獨播，日本除了新媒體平台外，也在 TOKYO MX、BS11 及 SUN TV 等電視台播出，大陸部分則由優酷獨播。2018 年 12 月 24 日播出完畢時，台灣、日本、大陸同時宣布啟動東離劍遊紀第三季製作。



霹靂表示，由於市場反映熱烈，台灣及日本最後一集的影院場也是大爆滿，霹靂及日本合作伙伴相當看好東離劍遊紀接續包含遊戲授權及商品銷售等長尾效益。東離劍遊紀第三季續作的確定，更延伸未來東離劍遊紀的 IP 價值。



「還真三十」讓素還真馬不停蹄地忙碌，107 年度榮獲「總統創新獎」及金氏世界紀錄認證後，今年隨著 1 月 23 日全新霹靂劇集「刀說異數」及 2 月 1 日高雄駁二「霹靂藝術科幻特展」的宣傳，加上擔任「義行獎」及高雄燈會的代言，曝光度更不亞於一線明星。



郭宗霖表示，1 月 23 日全新霹靂劇集「刀說異數」的發行有兩大重要突破，一是霹靂將以數位發行正式走向線上平台，讓消費者更方便收視；另一是以台灣漫威模式重建霹靂宇宙，擴大收視觀眾。加上 2 月 1 日開展的高雄駁二「霹靂藝術科幻特展」及授權唯晶數位即將上市的全新手遊《霹靂無雙》，為霹靂今年營運帶來成長動能。

