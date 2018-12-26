霹靂奇幻武俠經典重啟 《霹靂英雄戰紀之刀說異數》全新劇集明年再現

霹靂 (8450) 多媒體耗資 2.5 億元打造全新奇幻武俠劇集 《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，由霹靂宇宙創作者黃強華親自操刀，今日釋出全新預告片段，同時宣告 《霹靂英雄戰紀之刀說異數》全新劇集將於 2019 年正式重返武林。霹靂國際多媒體近年來在經營、製作兩端加入年輕團隊為組織開拓更寬廣的營運視野，將產出的影視內容提升到另一檔次，力圖改變過去單一影視製作端的角色定位，加入品牌行銷與異業合作的發展機會，讓文創內容結合科學化的管理，建構完整的文創產業鏈。



霹靂指出，全新推出的 《霹靂英雄戰紀之刀說異數》可視為奇幻武俠劇集的全新篇章，不僅故事劇情重新編排，拍攝製作規格也有別以往，全新推出的 43 集劇集，每集製作成本高達 600 萬元，對比台灣電視劇每集約 130-200 萬元的製作成本，不難看出霹靂國際多媒體對於 《霹靂英雄戰紀之刀說異數》的重視程度。除了拍攝規格及製作成本的提升，這次的新作品也在配音方面有所改變，將以往布袋戲的單口配音改為多人配音，不但要帶給老戲迷全新的視聽饗宴，還要顛覆民眾對於布袋戲劇的既定印象，使傳統布袋戲劇結合現代消費習性與科技，在開拓本土布袋戲劇市場的同時，誓言建立霹靂布袋戲的品牌價值，讓霹靂布袋戲走向國際。



雖然 《霹靂英雄戰紀之刀說異數》是全新作品，但霹靂迷心目中的經典角色也將再次集結，除了素還真之外，敢言敢衝的崎路人、刀劍雙修的葉小釵、武學超絕的一頁書都將再次回歸，並集結「天虎八將」再次對抗來自魔域的黑暗勢力「魔龍八奇」。



霹靂布袋戲做為奇幻武俠的戲劇代表，創造無數經典英雄，黃強華更誓言依循漫威模式，將霹靂武俠打造為霹靂武俠聯盟。做為重啟霹靂宇宙的首部曲， 《霹靂英雄戰紀之刀說異數》劇中正邪兩方勢力的對抗也是一大看點。



重新編寫故事劇情搭配電影級高規格製作的 《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，將帶來前所未見的奇幻武俠，並開創全新霹靂宇宙。《霹靂英雄戰紀之刀說異數》DVD 將在 2019 年 1 月 23 日發行，全台 7-ELEVEN 與全家便利商店門市均有販售。