霹靂Twitch播劇集 同時在線8000人 今年展開與串流平台合作

霹靂 (8450) 國際多媒體大動作突破自我，在知名直播平台 Twitch 上挑戰馬拉松式播出，將 30 年份的劇集 24 小時不間斷播映，更創下同時在線人數 8000 人的超高流量，累積觀看數超過 250 萬次，2019 年將積極展開與串流平台的合作。告別 2018、迎向 2019，霹靂布袋戲一哥「素還真」受邀在最後倒數時刻，登上台北 101 外牆巨型燈網 T-Pad 向民眾送上祝福，並與藝文界、體育界和各領域共 18 組台灣之光陪伴大家迎接新年。身為台灣最強本土 IP，霹靂董事長黃強華集結霹靂群雄與全體製作團隊錄製祝賀影片，讓粉絲感受到霹靂在 2019 年帶來的全新活力，更意味著霹靂在全新的一年將會帶來令粉絲驚豔的嶄新規劃。



特別錄製的 2019 新年祝賀影片中，更集結霹靂布袋戲在今年的重大突破，不僅重啟經典之作，即將推出讓粉絲熱議已久的《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，更有許多創新的突破，首次讓布袋戲劇集登上大銀幕，《霹靂英雄戰紀之刀說異數》將在威秀影城讓粉絲搶先特映；融合文化與科技的《霹靂藝術科幻特展》也將在 2019 春節盛大開展持續於高雄駁二藝術特區巡迴。



《霹靂英雄戰紀之刀說異數》DVD 將在 2019 年 1 月 23 日正式發行，結合全台 7-ELEVEN 與全家便利商店門市。