【華冠投顧】大盤休息、個股活躍 濃縮版多方口袋名單

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤委賣張數增幅較大，代表 9600 點之上套牢壓力不輕，短線稍事整理去化賣壓對多頭而言會是比較節省成本之控盤方式」。

今天在美股四大指數續漲且重上月線之利多背景下，大盤開盤一度越過昨高及 9600 點，然而觀察 "大盤委賣張數" 仍較昨日持續擴大，甚至創下近期以來的最高水位，賣壓如預期偏重使得指數開高震盪走低 - 26 點回測十日線，OTC 指數則因生技族群強勢表現 + 0.45%。

目前台股結構較好的現象是期貨價差好轉以及 OTC 指數站上月線，不過大盤委賣張數偏大以及摩台期 OI 偏高應會使盤勢需要震盪個幾天，整理過程則由中小型股輪流表現。

假如美中為期兩天的貿易談判能捎來利多，台股就有機會提早脫離盤局出量推升，但也要提防前述的 "委賣張數及摩台期 OI" 出來攪局。

＜強弱勢股＞

受到 NBI 生技指數暴漲激勵，今日生技族群跟進強攻，22 家漲停家數之中，生技股就佔了 10 檔，並帶動 OTC 指數逆著大盤上漲，《3176 基亞》、《1784 訊聯》、《4116 明基醫》... 並創波段新高；另散熱模組的《6230 超眾》、《3324 雙鴻》、《3483 力致》... 亦為今日之強勢族群。

受到蘋果縮減供應商訂單消息影響，今日蘋概股表現較弱，《2474 可成》、《4938 和碩》、《6269 台郡》... 跌幅稍重。

＜濃縮版多方觀察股＞

1/2 開紅盤當天台股重挫，昇楷隨即於 Line@中與大家分享幾檔相對有守甚至逆勢墊高的「多方口袋名單」，距今不到一週，裡頭已有不少個股拉出不小漲幅，像是《3630 新鉅科》、《6290 良維》、《4906 正文》、《2027 大成鋼》... 等，但這些個股由於短線正乖離已放大，現在才追高就比較不適合。

隨著本週大盤「破底翻」止穩且 OTC 指數站上短中期均線，盤面出現了更多整理至末段或者是剛冒出頭的強勢股可供選擇，今日再與大家分享幾檔標的，且因近期 5G 題材當道，所以先鎖定相關族群來介紹，歡迎加入昇楷投資園地，到主頁看盤後分析文便知道。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。