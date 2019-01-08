【倫元投顧】靜待探底打底完的買點

◆盤勢分析

昨天大漲 207 點激情過後，台股面臨 9600~9750 壓力區、以及 12 月營收利空，今天是以小跌 26 點收在 9563 點，成交量為 771 億。

美中貿易磋商今天結果將揭曉，雖市場期待偏向正面結果，但雙方要馬上達成協議並簽署機率仍低。所以明後天會不會像 11 月底川習會後，反而是短線利多出盡再拉回探底打底。

畢竟除了元月 10 日前台股要公佈 12 月營收，10 號有大立光而 17 號有台積電法說外，元月中到 2 月初美股將進入超級財報週，相信美股不會只有蘋果一家財報低預期而已，所以美股在短線強彈到月線~ 季線間，於下半月也容易持續做較劇烈震盪之後再彈。

對後市看法仍不變，短壓在 9600~9750 點，季線未正式站上前指數仍要做最後壓縮探底打底，快則 1 月中前後、慢則過年前觸底或打底完，年後開紅盤不論有低無低，都將急拉一波千點瘋狗浪行情上去，預計 10272~10428 缺口會再來挑戰甚至回補、來到年線 10500 上下。

王信傑 分析師

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