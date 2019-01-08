【華冠投顧】幸運星-多頭大漲207點表態後……今日漂亮的量縮整理……

林幸蓉 分析師

焦點個股：3338 泰碩、2390 云辰、3324 雙鴻、3630 新鉅科、6462 神盾

Fed 宣示暫停升息及中美貿易談判氣氛轉好雙利多加持…… 美股開低走高，台股多頭島狀反轉，破底翻大漲 207 點表態後，今天大型股量縮整理，如營收大減的 2474 可成，4938 和碩、2317 鴻海、2330 台積電等，收盤指數小跌 26 點，成交量縮至 771 億，OTC 今日優於大盤，改由生技股領軍補漲攻上月線，收盤漲 0.45%，成交量放大至 302 億。

大盤持續類股輪漲，昨日漲權值股，今天大盤拉回量縮小跌整理，換生技出頭。如 1/3 老師在廣播中分享的生技裸鑽 3176 基亞，昨日整理後，今日又亮燈漲停板了！！其他如 2390 云辰、1784 訊聯、6452 康友 - KY、3205 佰妍、4130 健亞。今天轉強的還有基期較高的散熱元件，如 6230 超眾、3324 雙鴻、3483 力致、3653 健策…… 昨天文章提到的 3630 新鉅科、3338 泰碩，今日續強……

其他強勢個股有 6462 神盾、6426 統新、6223 旺矽、3128 昇銳、6438 迅得、3548 兆利、1569 濱川…… 類股輪動依然快速……

最後祝大家明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。