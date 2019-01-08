突然間 市場開始討論中國央行要不要買股票了

央行該不該持有本國股票資產？市場開始出現了關於這一問題的討論。

今天，中證網刊登了東興證券首席經濟學家張岸元的快評，評論中提到，事實上各國中央銀行都大量持有外國股票資產，作為其外匯存底多元化投資策略的一部分。張岸元認為，出於穩定市場等多種原因，中央銀行持有本國股市資產，並不出格。

以日本央行為例，該行自 2002 年開始持有本國股票資產，並於 2010 年大幅增持 ETF。截至 2018 年末，日本央行股票及 ETF 持有量占央行總資產約 4.39%，占交易所總市值約 3.7%。

張岸元認為，如果按照日本央行對股票和 ETF 的持有比例測算，我國央行持有 1.58-1.78 兆元的 A 股資產，不會對央行資產負債表和股市造成結構性影響，且更有利於 A 股在 2019 大變局之年實現健康平穩運行。

無獨有偶，彭博社援引野村控股亞洲（不含日本）研究部負責人 Jim McCafferty 的觀點稱，股市是重要的國內政策工具。

在近期的一份報告中表示，McCafferty 認為中國人民銀行可能在 2019 年開始購買中國國內股票，他說道：

中國將採取超越以往的措施來刺激股市。具體來說，政府可能會授權中國央行參與購買股票，強勁的股市表現在刺激國內消費方面，將比新建鐵路有效得多。

McCafferty 稱，他認為市場可能從第二季開始復甦，因獲利預估修正接近尾聲，且國家隊開始採取行動。