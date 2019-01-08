【日盛投顧】短多延續 壓力在60日線附近

◆盤勢分析

1. 週一台股進入震盪，早盤開小高後隨即翻黑整理，盤面僅塑化、生技、越概，以及電子個別族群稍有表現，其它類股普遍進入整理，終場指數下跌 26.70 點，跌幅 0.28%，收在 9563.60，成交金額萎縮至 773.13 億元。

2. 觀察台股技術面，上週五收腳留下影線後展開反彈，週一跟隨著國際股市呈現上攻，週二在短線從低點到高點將近 300 點漲幅下，出現正常合理的震盪格局，由於震盪回檔空間有限，且量能持續在控制中，週二的震盪宜視為合理消化短線賣壓的走勢，適度整理後短多格局仍有機會延續。現階段台股較大壓力仍在持續走跌的 60 日均線（目前約在 9750 附近），推測台股短多仍有機會延續，指數在 9750 附近才會進入較大幅度的震盪。觀察台股籌碼面，外資 - 9.40 億元、投信 + 1.75 億元、自營商 + 5.21 億元，三大法人合計賣超 2.44 億元。

個別族群表現 聚焦塑化、生技與網通

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.43%、金融 - 0.41%、非金電 - 0.01%、櫃檯市場 + 0.45%，櫃檯市場力守於 60 日均線之上，持續是盤面最強勢的區塊，顯然電子股仍是偏向中、小型股個別族群表現，現階段以 IC 設計、PCB、網通、設備、散熱、連接線器較具表現空間；金融股近期在台股反彈過程中略有表現，惟攻擊廣度不夠，僅能暫以跌深反彈、零星表現視之；非金電週二在佔權值的塑化股表現亮眼下，非金電指數開始挑戰走跌的 60 日均線壓力區，除塑化股外，生技、越概亦略有表現。