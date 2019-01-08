【永誠投顧】關鍵K團隊 盤勢分享

加權指數下跌 26.7 點 (-0.28%) 收 9563 點。

櫃買指數上漲 0.56 點 (+0.45%) 收 124.71 點。

1. 台股目前處於中美貿易談判尚未有結論, 以及近期經濟與出口數據仍疲弱影響, 台灣 GDP 中 65% 為出口，出口細項中以占比約 30% 的電子零組件為最大宗，因此電子零組件出口年增率與台灣景氣狀況、台股高低點皆息息相關。財政部公告 2018 年 12 月電子零組件出口僅 93.3 億美元，年減 10.2 億美元 (YOY-9.87%，前 - 5.67%)。台積電 2019Q1 產能利用率與代工報價也有鬆動狀況，關鍵 K 團隊認為目前仍處於景氣修正的進行式，選股必須非精確且能有延續力的強勢族群。

2. 目前盤勢仍受到經濟數據基本面的壓抑，但趨勢明確的 5G 利基型產業在震盪的盤勢中仍維持強勢。

3. 主要觀察的套利資金: 日圓匯率由最 108.22 小幅回貶到 108.86，顯示 CARRY TRADE 套利反向平倉的賣壓舒緩。VIX 恐慌指數也從近期高點 30.11 目前仍維持低檔 21.4。

4. 我們建議可以觀察 1/8 CES 展產品的發展策略與規格變化 (5G/AI / 電動車 / 智慧家庭)。畢竟全球投資專家都在其中尋求下一波的投資主流。其中 5G 晶片主要領導者高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 喊出 2019 年將是 5G 年，預告 2019 年市場會有超過 30 款、採用高通 Snapdragon 855 晶片的 5G 行動裝置推出。但關鍵 K 團隊建議先以 5G 基礎建設相關族群為主, 5G 終端手機為輔, 今年度 5G 手機出貨量可能都在千萬支以下。

5.5G 相關供應鏈如下:

基站天線 (多工器 3491 昇達科 / 天線模組 3419 譁裕) 5G MPI 天線材料 (8039 台虹 / 4939 亞電)

多頻段濾波器 (3221 台嘉碩)

基地台厚銅 PCB(2368 金像電 / 5349 先豐)

ABF 基板 (8046 南電 / 3037 欣興)

5G PCB 高階 CCL(6274 台燿 / 6213 聯茂)

基地台 RF 射頻元件 (GaAs 晶圓代工 2455 全新 / 3105 穩懋 / 下游封裝 8086 宏捷科)

天線開關模組的 3152 璟德及 6284 佳邦, 5G 頻段 PA 設計 (4968 立積)

小型輔助基地台 small cell(5388 中磊 / 3380 明泰 / 6285? 基)

資料中心 data center 交換器 (2345 智邦 / 3380 明泰)

光通訊模組 (3081 聯亞)gpon 次模組 (4979 華星光 / 3234 光環 / 4971f-iet)

5G 手機散熱模組 / 基地台散熱 (6230 超眾 / 3324 雙鴻 / 3017 奇鋐 / 2421 建準 / 3338 泰碩)

強勢次群族:

散熱模組: 3338 泰碩 + 9.91/6230 超眾 + 9.70%/3324 雙鴻 + 7.96 %。

MACKBOOK:3548 兆利 + 6.36%。

ADAS: 5349 先豐 + 2.45%/3552 同致 + 1.89%。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。