Sony PS4 全球累計銷量達9160萬台

索尼 (6758-JP) 旗下的 SIE(Sony Interactive Entertainment)今 (8) 日表示，截至 2018 年 12 月 31 日為止，PlayStation 4(PS4)在全球共售出 9160 萬台。其中，光是在 2018 年底聖誕及新年假期旺季 (2018 年 11 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日) 期間，便售出了 560 萬台以上。

PS4 上市以來的銷量走勢圖 (圖片來源：翻攝自 SIE 官網)

SIE 在 CES 展上對外宣布該公司 PS4 在全球的累計銷量，於 2018 年底時達到 9160 萬台。過去一年裡，PS4 的銷售量為 1800 萬台。而光是在 2018 年底的聖誕 / 新年假期，在短短一個多月就繳出了 560 萬台的好成績。

雖然主掌 SIE 遊戲業務的 John Kodera 曾經表示，由於 PS4 在市場已接近飽和點，認為主機的銷售將慢慢趨緩。不過對一台上市超過 5 年的遊戲主機而言，與 2017 年的銷售台數 2020 萬台相比，2018 年的銷售台數 1800 萬台其實表現並不算差。

PS4 的遊戲軟體在 2018 年底的聖誕 / 新年假期時，售出了 5070 萬套遊戲軟體。幾年下來，在全球的遊戲軟體總銷量已累計超過 8.76 億套。另外在 2018 年 9 月上市的人氣遊戲 「漫威蜘蛛人」，截至 2018 年 11 月 25 日就售出了 900 萬套以上。

而「PlayStation Network」(PSN) 在每個月的活躍用戶，於 2018 年 11 月底時也超過了 9000 萬。表現上也相當的出色。

索尼 (6758-JP) 今 (8) 日在東京股市收盤時，上漲 0.11% 收 5376 點。