〈財報〉PS4業務帶動 Sony上修全年盈利預測至歷史新高

索尼公司 (Sony)(6758-JP) 於 30 日公布 7 月至 9 月的季度財報，因 PlayStation 4 銷售持續受到熱門電子遊戲帶動，如《要塞英雄》與《漫威蜘蛛人》等，該公司營業利潤年增 17%，並連續兩季上調全年盈利預測至歷史新高水平。

索尼 7 月至 9 月的營收為 2.2 兆日圓，預期為 2.1 兆日圓；營業利潤為 2395 億日元 (21 億美元)，高於去年同期的 2042 億日元，優於分析師預期的 2050 億日圓；淨利為 1730 億日圓 (15.3 億美元)，高於預期的 1273 億日圓。

截至 2019 年 3 月的財年，索尼將年度淨利從先前預估的 5000 億日圓上調至 7050 億日圓，前一財年該公司的年度淨利為 4980 億日圓。營業利潤預期則從 6700 億日圓上修至 8700 億日圓，高於 Refinitiv 調查的分析師共識預期 7964 億日圓。

索尼 30 日股價上揚 1.03%，至每股 5862 日圓。

Sony 股價日線走勢圖

在智慧型手機銷售情況不穩定下，PlayStation 4 業務為索尼帶來最多利潤貢獻，營業利潤年增 65% 至 910 億日圓，該公司業務同時包括家用電子產品、半導體和國內金融服務。

因遊戲《戰神》熱賣，索尼在 7 月時已上修過 PS4 的營收預測，當時該款遊戲在發行首 3 天熱銷 310 萬套，《漫威蜘蛛人》在 9 月推出時，亦在 3 天內熱賣 330 套，帶動索尼連續兩季上調盈利預期。

預期索尼 10 月至 12 月將持續表現亮眼，《碧血狂殺 2》於上週五推出，分析師認為銷售將創新高，本月推出的《決勝時刻：黑色行動 4》表現亮眼，其他熱門遊戲包括《戰地風雲 5》、《異塵餘生 76》與《正當防衛 4》。

晶片業務的營業利潤年減 3% 至 480 億日元，銷售額為 2540 億日元。索尼為影像感測器 (Image sensor) 的市場領先者，根據 IHS Markit 數據，索尼在 2017 年擁有該領域 52% 的市占 ，三星電子則以 19% 市占排名第二。

日本媒體 30 日報導，索尼將在未來三年投入 6000 億日元 (53.4 億美元) 提升影像感測器和其他晶片的產量，產量提升約為 20%-30%。