武田藥品完成收購Shire 成全球第8大製藥公司

武田藥品 (4502-JP) 今 (8) 日 表示，已經完成收購愛爾蘭製藥大廠 Shire 的相關手續，取得 Shire 的全部股份。本次併購案，武田藥品發行的新股約為 7 億 7030 萬股，併購總額約 6 兆日圓，也讓武田成為全球第 8 大製藥公司。

武田藥品併購愛爾蘭製藥大廠 Shire 的關鍵手續，在 4 日時獲得英國皇家法院的許可，正式放行。武田藥品與 Shire，日前已在各自的股東會上通過合併案的提議。併購案在法院許可後，於 8 日正式生效完成。這也是日本企業所進行過金額最大的併購案，達 460 億英鎊 (約 6 兆 2560 億日圓)。

武田藥品在此次的併購案中，靈活運用英國法律的債務整理方案 (scheme of arrangement)。只要在臨時股東會上獲得股東的同意，並取得法院的許可，就可在短期間內拿到公司全部股權。這個併購手法也是在英國常見的方式。

然而武田藥品由於這次併購案，公司的有息負債暴增到 5 兆日圓以上。為了改善公司財務，將處分部分的資產。該公司總裁暨執行長 Christophe Weber 表示，「武田藥品會成為一家在財務上擁有強項，且具競爭力的企業」。他在 2018 年 5 月時也曾經說道，「合併之後，我們將躍居腸胃病學、神經科學、腫瘤學、罕見疾病和血漿衍生療法等領域標靶治療的領先地位。我們期待這次合併為全球病患帶來效益、為我們員工帶來機會，以及為我們股東創造投資報酬」。

武田藥品 (4502-JP) 8 日在東京股市收盤時，上漲 2.25% 收 4085 日圓。