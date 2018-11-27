〈區塊鏈大應用〉Sony將於PS4上推出首款區塊鏈遊戲

區塊鏈技術的應用在近期以來不斷創新，這項技術不僅僅被用於金融和加密貨幣，也被應用在各產業當中。區塊鏈遊戲正在改變遊戲產業，並帶來了大量的遊戲玩家和投資者，遊戲大廠索尼 (6758-JP) 也將推出一款具有區塊鏈功能的遊戲，將在 PlayStation 4 上發布。

目前遊戲產業正蓬勃發展，預計到 2020 年，營收將從每年約 944 億美元成長到 1280 億美元。將區塊鏈技術運用在遊戲中，能夠使虛擬寶物貨幣化，對遊戲開發商來說，也能在支付方面省下許多成本。

索尼所推出的《瘟疫獵人》(Plague Hunters)，是一款基於以太坊的角色扮演遊戲，將成為第一款運用區塊鏈技術的遊戲。

該遊戲玩家可以在以太坊上利用代幣 (NFT) 交易遊戲資產，意味著玩家將擁有一切遊戲資產的完全所有權，虛擬武器、配件、工具和服裝將具有真正的價值，讓玩家能真正進行購買、交易和送禮。此外，區塊鏈遊戲為遊戲玩家提供了通過數位貨幣支付一切費用的能力，即使數位資產的價值波動，也將為玩家帶來新的資產波動性。

在區塊鏈技術的支持下，遊戲中的每個活動和數據都能通過智慧合約進行驗證，玩家可以藉此創建一個角色並同時運用在不同的遊戲系統當中。

由於區塊鏈技術帶來高安全性，遭受駭客攻擊的風險小。對於遊戲開發者來說，能夠將區塊鏈節點整合到他們正在開發的遊戲的設計和遊戲結構中，更有利於遊戲的開發設計以及相關的安全性。

在未來，預期區塊鏈技術最終將改變遊戲玩家存儲數據的方式，同時將改變遊戲開發的方式。區塊鏈技術將為遊戲產業帶來破壞式的創新，同時帶來更多新的機會。