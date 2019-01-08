泰昇-KY去年營收再創高 三大利多力挺 2019年業績表現看俏

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480) 公告自結盈餘，全年營收年增幅度達 16.28%，續創歷史新高。法人指出，受惠市場成長、產線再增、原物料回穩等三大利多，可預期 2019 年營收、毛利率、獲利都有亮眼表現。截至 2018 年 12 月，泰昇 - KY 單月營收 1.72 億元，月增 12.08%，年增 29.16%，第四季營收 4.91 億元，季增 8.24%，年增 25.1%，累計全年營收 17.44 億元，年增 16.28%，不論單月、單季和全年皆創新高紀錄。



泰昇 - KY 表示，受惠美中貿易戰和國際局勢動盪，東協成為全球投資主要地點，提高越南、柬埔寨、緬甸等國家經濟增長，帶動中產階級人數攀升，使民生消費的內需市場持續火熱，推高 12 月單月合併營收成長近三成。



展望今年，泰昇 - KY 指出，越南廠將於第一季新增一條嬰兒拉拉褲產線量產，第三季於越南廠、柬埔寨廠分別啟動成人復健褲、女性衛生棉雙產線，預期提升集團總產能、增加營收成長動能。



反觀，去年受原物料價格漲勢衝擊，泰昇 - KY 認為，國際油價近期大幅下滑，原物料價格逐漸回落，將有助毛利率回升。



法人表示，產線增開挹注 2019 年營收成長，預期可達雙位數的年增幅度，縱使行銷費用將自 6% 提高至 8%，考量原物料價格回落，毛利率有望回復昔日榮景，今年獲利、EPS 值得期待。

