泰昇柬埔寨銷售激增帶動 去年12月營收1.72億元登頂

泰昇 (8480-TW) 深耕中南半島婦嬰用品市場，並擴及成人復健市場，去年 12 月營收受惠柬埔寨市場銷售量大幅放大帶動，單月營收以 1.72 億元創新高，也帶動第 4 季營收以 4.91 億元刷新歷史新高紀錄，隨著新增生產線第 1 季起陸續加入營運，法人估泰昇今年營收成長幅度，可望自 2 成起跳。

泰昇今 (7) 日公布 2018 年 12 月營收為 1.72 億元，創新高，月增 12.08%，年增 29.16%；第 4 季營收以 4.91 億元刷新歷史新高紀錄，季增 8.24%，年增率 25.1%，2018 年累計營收 17.44 億元，年增 16.28%。

目前泰昇柬埔寨金邊市新廠第一條嬰兒拉拉褲生產線已進入量產，還將有新產能加入，而泰昇 12 月營收成長，主要是 12 月柬埔寨通路銷售量，較去年同月大增 40% 推升。

泰昇主管表示，集團主要市場越南、柬埔寨及緬甸等國家經濟持續高速成長，包含外資投資增加，中產階級家庭人數攀升，帶動民生消費品市場需求火熱，因此集團去年 12 月單月合併營收，年成長近 3 成，創集團歷史新高紀錄。

展望 2019 年，泰昇持續樂觀看待，除東協紙尿褲市場可望持續快速成長，集團越南廠第 1 季將有一條嬰兒拉拉褲產線加入量產，第 3 季也將於越南廠及柬埔寨廠，分別有成人復健褲及女性衛生棉產線正式啟動，預期將可大幅提升集團總產能並可增加營收成長動能。成本方面，國際油價近期大幅下滑，主要原物料價格逐漸回落，有助第 1 季毛利率回升。

泰昇提出的最新擴充生產線計畫，除現有越南、柬埔寨 12 條生產線外，明年第 1 季起將再增加 5 條生產線產能，產品包括嬰兒拉拉褲在越南及柬埔寨各新增 1 條生產線，其餘包括成人復健褲、成人看護墊及女性衛生棉產品線。

泰昇第 3 季稅後純益 7612 萬元，每股純益 1.94 元，優於預期，前 3 季稅後純益為 2.19 億元，每股純益 5.56 元。