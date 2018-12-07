泰昇11月營收1.53億元年增2成 新產能下季加入

泰昇 - KY (8480-TW) 深耕中南半島市場，目前柬埔寨金邊市新廠第一條嬰兒拉拉褲生產線，已進入量產，還將有新產能加入；泰昇今 (7) 日公布 11 月營收 1.53 億元，月減 7.36%，年增 20.85%；前 11 個月累計合併營收 15.87 億元，年增 16.15%。

近期受中美貿易戰影響，全球經濟環境動盪劇烈，但泰昇主管指出，東協國家消費並未受太大影響，泰昇主要市場越南、柬埔寨及緬甸經濟持續成長，外資投資金額也增加，加上中產階級家庭人數攀升，民生消費品市場需求持續火熱，集團合併營收已連 4 個月成長超過 2 成。

泰昇今年年中出現產能擴充趕不上市場需求成長，受此市場供需失衡警訊出現，泰昇明年擴充將採取較大膽投資策略，預估投資金額將不低於 400 萬元，同時，新增產能在明年第 1 季起陸續開出。

泰昇提出的的最新擴充生產線計畫，除現有越南、柬埔寨 12 條生產線外，從明年第 1 季起再增加 5 條生產線產能，產品包括了嬰兒拉拉褲在越南及柬埔寨各新增 1 條生產線，其餘並包括成人復健褲、成人看護墊及女性衛生棉的新增產品線。

泰昇第 3 季稅後純益 7612 萬元，每股純益 1.94 元，優於預期，前 3 季稅後純益為 2.19 億元，每股純益 5.56 元。