可成、鎧勝-KY去年Q4兩樣情 今年營收動能均來自筆電

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 去年第 4 季營收表現不如預期，法人下修其全年每股純益預估值至 37.22 元，並認為今年營收展望將更黯淡，筆電營收將成上半年主要成長動能。鎧勝 - KY(5264-TW) 則因尚未出貨 iPhone 機殼，營收動能未因此受影響，法人認為，鎧勝去年第 4 季營運有機會轉盈，今年營運動能則同樣來自筆電機殼。

法人指出，可成 12 月營收表現不如預期，第 4 季營收也低於市場預期，因此下修對可成去年第 4 季與全年的每股純益預估值，預期可成去年第 4 季每股純益為 9.9 元、全年則為 37.22 元。

展望今年，由於蘋果發布 iPhone 銷售警訊，顯示市場需求不振，法人預期，可成今年營收展望較更為黯淡，預期 iPhone 營收貢獻將年減 10-15%，筆電機殼營收則在金屬機殼滲透率持續提升下，可望年增 3-5％，整體來看，法人下調可成今年營收預估至年減 7%，也因毛利率與營益率將有壓，同步下修可成今年全年每股純益。

目前智慧型手機營收約占可成營收比重 6 至 7 成，法人預期，受到 iPhone 需求不振影響，上半年筆電營收將成為可成主要成長動能，全年營收占比可望由去年的 30％、提升至 35％，且其他穿戴式裝置與非 3C 電子產品的營收，也可望在今年繼續成長，部分抵消智慧型手機營收年減的影響。

反觀鎧勝 - KY，法人認為，鎧勝受惠 MacBook Air 新機帶動需求，去年第 4 季營收將季增約 28%，且在營收規模擴增下，iPhone 機殼業務並無進一步產能擴充，加上筆電業務量率提升，第 4 季毛利率可望較第 3 季大幅季增逾 7 個百分點 10% 以上，有機會帶動第 4 季營運轉盈，但全年恐仍虧損。

展望今年，法人指出，鎧勝去年第 4 季至今還未有 iPhone 機殼出貨，因此近期 iPhone 需求疲弱的雜音，並未因此影響其營收動能，認為鎧勝可望在今年下半年 iPhone 新機問世時，展開 LCD 款 iPhone 舊款金屬邊框出貨。而今年營收與獲利成長動能將來自筆電機殼，預期筆電機殼營收年成長約 1 成，帶動整體毛利率水準回升，預期第 2 季起可望重回獲利軌道。