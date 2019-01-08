擬發稅收紅包挨轟 政院：秉持五個絕不、一個絕對 將用在三大方向

總統蔡英文元旦新年談話時提及，要將過去兩年超徵的稅收分享給經濟弱勢民眾，被外界解讀蔡政府打算發放 400 億元大紅包，引來輿論諸多批評，行政院副院長施俊吉今 (8) 日表示，經濟分紅將用在照顧弱勢、預防非洲豬瘟與促進經濟發展三大方向。

蔡英文拋出，要將超徵稅收用來照顧經濟弱勢族群後，有媒體報導，政府打算以發放現金方式，也就是以「每人發放 1 萬元」的方式發放，施俊吉今天也特別澄清，「發 1 萬元」的說法純屬子虛烏有。

施俊吉今天率領行政院發言人 Kolas Yotaka、財政部長蘇建榮舉行記者會說明政府對於經濟分紅的規劃方向，施俊吉說，經濟紅利分享將秉持「5 個絕不與 1 個絕對」的方向，包括：絕不會舉債、絕不破壞財政紀律、絕不是發錢、絕不是劫貧濟富、絕不是發消費券，與絕對會尊重體制，相關預算將交由立法院審議。

蘇建榮表示，106 年度歲計賸餘約為 151 億，而 107 年度因尚未決算，因此初步估約為歲計賸餘約 200 多億，兩個年度合計歲計賸餘約 386 億元。

蘇建榮說，歲計賸餘的原因是，景氣回溫與稅制調整的緣故，使得近兩年實徵數大於預算數，歲收超乎預期，加上政府在歲出部分積極節流，因而產生歲計賸餘。

施俊吉強調，經濟紅利分享的案例絕對不會舉債，也不會破壞財政紀律，也沒有要發消費券，目的是將經濟紅利分享旨在將經濟成長的果實分享給經濟弱勢者，剩餘的部分用於還債，相關細節會跟社會大眾廣為溝通，以妥善運用。