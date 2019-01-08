台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月8日

蘋果金屬機殼主要供應商可成昨（7）日公布去年 12 月營收僅 66.98 億元，為八個月來低點，月減逾三成，連續兩個月下滑，並且是近 20 個月來，首度營收年比衰退，年減 28%。可成並示警，今年首季市場需求將比去年同期更淡，且產品價格面臨壓力，今年獲利將不如過往平均。

行政院長賴清德可能在周四行政院院會提出內閣總辭，預計將通過擴大內需方案，經濟紅利發放刺激消費也將在本周出爐；行政院展現高效率，希望能以兩大紅利政策作為賴內閣的畢業大禮。

將於本月 10 日舉辦法說的光學鏡頭模組大廠大立光，昨擺脫 12 月營收創低的陰霾，隨外資終止連 7 賣，轉買 243 張，早盤股價一度漲約 8.6%，最高來到 3165 元，站上 5 日均線，終場上揚 200 元，漲幅 5.15%，收 3105 元，重返 3000 元大關。



經濟日報

義聯砸 700 億 高雄大投資

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工商時報

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聯合報

賴揆釋 2 大紅利 惹議

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蘋果日報

大立光重返 3000 元大關 法人看衰法說

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特斯拉上海超級工廠動土 年底產 Model 3

中國時報

今年上半年 我出口恐出現停滯

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自由時報

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