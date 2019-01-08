立凱-KY去年營收大減77% 盼今年營運逐季增溫

電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭立凱 - KY(5227)2018 年 12 月合併營收 0.04 億元，較 2017 年同期減少 85.2%，累計 2018 年合併營收 1.7 億元，較 2017 年下滑 77.2%。公司指出，今年隨著兩項新業務啟動，盼全年營運逐季增溫。立凱電表示，2018 年是公司整頓轉型的一年，採「款到發貨」的穩健銷售策略，全年營收因而大幅減少，惟有效控制營運風險。公司也積極整合集團資源及節省營運成本，退出電動巴士市場，並大幅降低對大陸電動車補貼政策的依賴，未來將發揮立凱電在磷酸鐵鋰正極材料的專利與技術，朝全球儲能系統與替換鉛酸車用鋰鐵電池市場轉型，效益已於 2018 年底初步浮現，預期 2019 年營運將迎來新動能。



立凱電表示，為順利轉型，公司在 2018 年營運低迷時期，進行集團資源整合及節省營運成本，先於前三季提前將電動巴士廠區折舊攤銷完畢，並於 2018 年底解散清算子公司台灣立凱綠能移動，將集團中未能貢獻現金流的項目整頓完畢，立凱電 2019 年可望在沒有包袱的壓力下拓展新業務。



立凱電表示，公司為全球磷酸鐵鋰材料的龍頭廠商，未來將更專注在核心業務磷酸鐵鋰正極材料的專利與技術優勢，在動力電池之外，轉型開發儲能系統及替換鉛酸車用鋰鐵電池，未來將積極拓展歐美日韓市場，降低中國大陸市場比重，兩岸生產基地也將明確分工，中國大陸客戶的訂單未來將逐步轉由貴州立凱供應，台灣則負責研發與接國際客戶的高階訂單。



立凱電先前已公布，日前已通過南韓第一大化學廠樂金化學公司 (LGChem Ltd) 鋰鐵電池正極材料產品認證，取代傳統車用電瓶 12V 鉛酸電池，首筆訂單將於 2019 年上半年正式出貨。



在儲能系統方面，立凱電已與某日本一線電子元件及消費品大廠簽約，2019 年起將正式供貨磷酸鋰鐵材料予此日本客戶。在兩大新業務的貢獻之下，2019 年公司營運展望樂觀。

