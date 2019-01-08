聯合再生Q4營收48.28億元 季增率76% 模組業務成長 單季虧損縮減

聯合再生 (3576)12 月份自結合併營收為 15.5 億元，月增率 15.9%，年增率 15.9%，第四季營收 48.28 億元，季增率 76.49%，年增率 42%，全年合併營收為 129.3 億元，年增率 26.14%，營收成長主因在於海外需求強勁，策略轉型奏效，模組及系統營收上升所致。聯合再生第三季營收 27.36 億元，單季稅後淨損 8.59 億元，每股虧損 0.84 元，累計前三季營收 80.96 億元，累計稅後稅後淨損 19 億元，每股稅後虧損 1.87 元，第四季模組成長，又有系統併網挹注，虧損可望改善。



聯合再生三合一成軍，降低對中國出貨比重，電池朝向高效單晶電池、模組產品及太陽能電廠發展，電池年產能約 5G 左右，生產設備年限到期淘汰，三年內電池產能縮減至 3GW。



國內模組市占率達 3 成，產能由去年 800MW 倍增到今年 1.6GW，若以國內 500-600MW、每瓦 40 美分計算，產值約 2 億元，海外 1G、每瓦 30 美分計算，產值約 3 億美元，總體產值約 5 億美元。



至於，電廠系統今年開發目標 300MW，以每瓦 1.5-1.7 美元電價基礎計算，全年營收約落在 130-150 億元。

