聯合再生合併後今改選董事 國發基金與耀華管委會各取得1席

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 今 (20) 日召開股東臨時會完成董事改選，由於聯合再生辦理 3.34 億股私募現增，引進國發基金與耀華玻璃管委會入股，因此國發基金管理會與耀華玻璃管委會依原定各取得 1 席董事。

聯合再生能源由新日光、昱晶與昇陽科 3 家太陽能廠，於 10 月 1 日合併組成，而聯合再生透過辦理 3.34 億股私募現增，引進國發基金與耀華玻璃管委會入股，每股發行價格為 8.32 元，合計總金額共 27.81 億元，而國發基金與耀管會分別投入 13.9 億元，各取得聯合再生 1.67 億股。

聯合再生能源並在今日的股東臨時會上改選董事，國發基金與耀管會依原先規劃，各取得 1 席董事，代表人分別為台灣大學光電所 / 電信所 / 電機系教授邱奕鵬與經濟部工業局產業政策組組長周崇斌。

除國發基金與耀管會外，當選聯合再生能源董事的包括董事長洪傳獻，執行長潘文輝，董事林坤禧，昱晶前董事林文淵，龍笛實業公司、同時也是昇陽科前董事長劉康信，光電科技工業協進會 (PIDA) 監察人江文興。

獨立董事部分，由淡江大學經濟學系與產業經濟學系合聘教授蔡明芳、Millerful Capital Partners 資深合夥人翁明正、眾博法律事務所主持律師許兆慶 3 人當選。

目前聯合再生太陽能電池產能約 3GW，模組產能盼能在近 2 年內達到 5GW，其中 1-2GW 將留在國內自用、其餘產能則發展自有品牌委外代工，系統產能初期約 500MW 至 1GW。合併後首年營收可望達 400 億元，預估到了第 5 年，年營收規模上看 900 億元。