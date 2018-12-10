太陽能產品報價略增 達能、聯合再生11月營收觸底回溫

11 月太陽能供應鏈需求有略微增溫，族群個股營收有觸底味道，達能 (3686) 單月 3026 萬元，月增率 4.31%，年減率 73.34%，聯合再生 (3576) 單月 13.4 億元，月減率 3 成，年增率 20.7%。達能 9 月營收創下 161.7 萬元新低，10、11 月連續兩個月營收回溫，11 月回到 3 千萬元，累計前 11 月營收 5.02 億元，年減率 39.46%，達能表示，產業鏈上游的業者仍維持著嚴格選擇性接單模式，以穩住價格及持續力守現金為營運之首要目標，儘管 11 月份營收較 10 月小幅上揚，對後續市況仍維持保守看法，觀察市場真正復甦之力道。



對於當前市況，達能仍將延續力守現金為最主要營運原則及嚴格的訂單篩選策略，以維持財務穩健狀態，有利於未來轉型之中長期目標。



依據研調機構的觀察，目前中國市場高效模組需求有較明顯回溫，且海外其他市場需求方面亦稍有提升，然而在整體需求真正回穩，供應鏈產品價格出現明顯反彈上漲的趨勢之前，相信大多數業者仍將持續採取保守之接單生產策略，以避免供過於求的市況持續惡化。



聯合再生 (3576) 自 8 月以來，單月營收均保持在 10 億元以上，11 月營收為 13.4 億元，月減率 13.4%，年增率 20.7%，累計前 11 月營收 113.7 億元，年增率 23.2%，主要係模組、系統營收上升所致。