又一家燒錢巨頭被「拋棄」？軟銀計劃大幅減投Wework 放棄控股

英國金融時報援引知情人士消息稱，軟銀集團計劃向共享辦公企業 WeWork 注資 20 億美元，最早在本周公布。軟銀的願景基金不會參與到這一輪注資中，該基金此前已經向 WeWork 投資了超過 80 億美元。

WeWork 是軟銀重要的投資對象之一，但 20 億美元的融資規模，遠低於軟銀此前計劃的 160 億美元。去年 10 月，華爾街日報報導稱，軟銀及其願景基金計劃出資 160 億美元收購 WeWork，其中 100 億美元用於收購所有在外股份，另外的 60 億美元將在未來三年逐步注入 WeWork 公司。

英國《金融時報》提到，在 20 億美元的注資計劃下，軟銀不會成為 WeWork 的控股股東；該報還援引知情人士消息稱，即使軟銀在尋求收購所有在外股份，WeWork 的獨立決策也不會受到影響。

截至目前，軟銀和 WeWork 均未對此作出回應。

即使是全球最知名的投資者軟銀，對科技公司激進的投資熱情也已迅速轉向。包括 Uber、Lyft 等科技獨角獸相繼規劃上市，但去年 10 月以來，全球股市遭遇拋售潮，部分科技公司首當其衝。

軟銀的股價在過去三個月里也下跌了 33%。「現在有更多需要猶豫的事情，他們（軟銀集團）對事態的發展也要更加謹慎。」英國《金融時報》援引知情人士表態稱。

另一方面，《紐約時報》報導提到，WeWork 股東不願向軟銀出售過多股份，也是投資規模大幅削減的原因之一。

WeWork 也是高估值獨角獸的代表之一，在去年 11 月敲定的最新一輪融資中，該公司估值在 420 億美元。去年 8 月，WeWork 稱共享辦公空間的會員規模超過 25 萬，年增率翻倍有多。

不過在規模擴張的過程中，WeWork 的虧損也在不斷擴大。英國《金融時報》提到，在 2018 年的前九個月里，WeWork 虧損 12 億美元，幾乎是一年前的四倍。

紐約時報提到，虧損令許多分析師認為 WeWork 明顯高估。「這樣的估值水平，需要顯著的增長來匹配。」 紐約時報援引 CenterSquare 分析師 Alex Snyder 觀點稱。

WeWork 在美發行的公司債價格持續下跌。發行利率 7.875%、2025 年到期的公司債，殖利率現在已經達到 10.5%，超過了阿根廷發行的美元債券（殖利率 9.71%）。