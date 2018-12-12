輝達股價陸續下滑 傳軟銀有計劃拋售

彭博報導稱，由於 GPU 製造商輝達 Nvidia (NVDA-US) 的股價繼續下滑，軟銀集團 Softbank (9984-JP) 計劃明年初將卸下其持股。

據了解，軟銀可因此獲利約 30 億美元，但因目前還未做出最終決定，軟銀可能會選擇保留其股份或只出售部分股份。輝達股價週二 (11 日) 收盤下跌 2.42% 來到 148.19 美元。

輝達股價趨勢圖 / 圖：谷歌

據知情人士透露，雖然軟銀仍持有輝達股權，但它已經構建了一項約 60 億美元的所謂領匯交易 (collar trade)，這讓投資人可以積累股份的同時，保護自己免受股價下跌的影響。軟銀已與投資銀行進行股權交易，以對沖輝達的股價下跌。

在今年的大部分時間裡，輝達的股票一直處於上漲狀態，受益於從人工智慧到加密貨幣挖礦等一系列因素。然而，由於中美之間的貿易爭端以及晶片的需求下滑和增長前景不佳，輝達股價自 10 月 1 日達到高峰以來已下跌約 48%。

據知情人士稱，其股價急劇下跌已導致軟銀傾向於減持其股份。據了解，出售輝達股份的機會是通過一系列明年初到期的協議。其中一位知情人士表示，期權的平均執行價格在 230 美元至 240 美元之間 (高於目前股價約 80 美元)，如輝達股價反彈，軟銀可能決定不再執行販售選擇權。

軟銀於 2017 年初悄悄收集了輝達 30 億美元的股份，成為第 4 大股東。該控股後來被轉移到軟銀巨頭科技投資基金 Vision Fund 裡。軟銀公司的輝達股份價值在 9 月份達到了 70 億美元的高峰，而軟銀的領匯交易可幫其獲利約 60 億美元。

去年 11 月，輝達的第 4 季度業績低於預期，受到其電玩部門下滑以及加密貨幣挖礦的崩潰。促使華爾街的目標價格下調，高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 稱其看漲觀點「顯然是錯誤的」。